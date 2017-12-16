(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da PKK operasyonunda 4 tutuklama

ŞANLIURFA,(DHA)- ŞANLIURFA\'da, polis tarafından terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden Suriye uyruklu 4 kişi tutuklandı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK yönelik soruşturma kapsamında daha önceden belirlenen adreslere geçen hafta eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerinde arama yapılan evlerde 4\'ü Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4 Suriyeli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.