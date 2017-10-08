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(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 4 yaralı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

08 Ekim 2017 19:31

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra Şanlıurfa- Suruç karayolunun 20’nci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezi yönüne ilerleyen İzzetin Akaltun yönetimindeki 63 B 5304 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücüsü Akaltun ile otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilmeyen 3 yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağılık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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