(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 4 yaralı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Şanlıurfa- Suruç karayolunun 20’nci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezi yönüne ilerleyen İzzetin Akaltun yönetimindeki 63 B 5304 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücüsü Akaltun ile otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilmeyen 3 yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağılık durumlarının iyi olduğu belirtildi.