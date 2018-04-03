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(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da, 'Öcalan'ın doğum günü' alarmı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - İMRALI Cezaevi'nde çarptırıldığı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını çeken terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın yarın yapılacak 69'uncu doğum günü öncesi, memleketi Şanlıurfa’da güvenlik önlemleri en üst d

03 Nisan 2018 19:53

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - İMRALI Cezaevi\'nde çarptırıldığı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını çeken terör örgütü PKK\'nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın yarın yapılacak 69\'uncu doğum günü öncesi, memleketi Şanlıurfa’da güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Teröristbaşı Abdullah Öcalan\'ın doğum gününün nüfus kayıtlarında 14 Nisan 1948 olmasına rağmen gerçekte 4 Nisan olduğunu öne süren yandaşları, 2004 yılından bu yana her yıl 4 Nisan’da Halfeti\'de kutlama törenleri düzenledi. Öcalan\'ın doğum gününü kutlamak için doğum yeri olan Halfeti’nin Ömerli Mahallesine gitmek isteyenlere izin verilmemesi nedeniyle 2009 yılında çıkan olaylarda 2 kişi öldü. Şanlıurfa Valiliği de terör örgütü yandaşlarının Halfeti\'ye bağlı Ömerli Mahallesi\'ne gidişlere geçen yıl olduğu gibi bu yılda izin verilmeyeceğini duyurdu. Yarın yapılacak kutlamalar öncesi herhangi bir olumsuzluk olmaması için polis ve jandarma ekipleri, kent merkezi ve Halfeti\'de yoğun güvenlik önlemi aldı. 15 noktada bin 500 personelin görevlendirildiği kentte, Ömerli Mahallesi\'ne gitmek isteyenlerin geçişlerine izin verilmiyor. Özel hareket polislerinin zırhlı araçlarla önlem aldığı denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak aranıyor, içinde bulunanlar kimlik kontrolünden geçiriliyor.

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