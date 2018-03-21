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(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da nevruz kutlaması

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) öncülüğünde nevruz kutlaması düzenlendi

21 Mart 2018 23:29

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) öncülüğünde nevruz kutlaması düzenlendi.

HDP ve DBP tarafından düzenlenen nevruz kutlaması Paşabağı Mahallesi\'ndeki alanda yapıldı. Polis çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken kutlamaya katılanlar, oluşturulan güvenlik noktasında üst araması yapıldıktan sonra alana alındı. HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş ve HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya\'nın da katıldığı kutlamada, kalabalık yakılan ateşin üzerinden atladı. Kutlama, akşam saatlerine kadar sürdü.
 

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