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(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da minibüs ile otobüs çarpıştı: 6 yaralı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, minibüs ile halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı

09 Nisan 2018 15:00

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, minibüs ile halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında Paşabağı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Esentepe ile Eyyübiye mahalleleri arasında yolcu taşıyan 63 H 0207 plakalı halk otobüsüne arkasından gelen S.E. yönetimindeki 63 N 5176 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün ön bölümü hurdaya dönerken, kaza ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kazada yaralanan 6 kişi hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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