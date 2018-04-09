(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da kurtuluş coşkusu

Ömer ŞULUL ŞANLIURFA,(DHA) Şanlıurfa\'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98\'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında mehteran eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi. Ardından sıra gecesi ekipleri sahne alarak, Kurtuluş türkülerini okudu. Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü etkinlikleri kapsamında Ulu Cami önünde toplanan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 20\'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan\'dan oluşan protokol üyeleri, halk oyunları ekipleri, vatandaşlarla birlikte dev Türk bayrağı eşliğinde sloganlar ve tekbirler getirip, mehteran takımıyla birlikte Şanlıurfa Müzesine yürüdü. Fransızlara karşı direnen halkın temsil ettiği atlı birliklerinin de yer aldığı kortej yürüyüşü oldukça renkli görüntülere sahne oldu.Kurtuluş günü olan 11 Nisan\'ın Şanlıurfa için zafer ve gurur günü olduğunu belirten Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa\'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98\'nci yılını kutlamanın onur ve gurunu yaşıyoruz. Şanlıurfalılar vatan için canlarını feda etmişler. Burada canlı ve kanları pahasına mücadele veren tüm şehitlerimizi ve rahmetli olan tüm gazilerimizi yad ediyorum. Bugünde bu kutsal toprakları farklı bir noktaya taşımaya planlayanlara da Şanlıurfalılar yine aynı şekilde müsaade etmemiştir dedi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise, 11 Nisan\'ın Şanlıurfa\'da yaşayan Türk, Kürt ve Arap topluluklarının birlik içerisinde bu kutsal toprakları kanlarıyla elde ettiklerini ifade etti. Konuşmalarının ardından Urfa sıra gecesi ekipleri sahne alarak Kurtuluş türkülerini okuyarak vatandaşlara sazlı-sözlü bir coşku yaşattı.