(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da, kömür dağıtımı başlandı

Ali LEYLAK ŞANLIURFA,(DHA) ŞANLIURFA\'nın merkez Haliliye ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtımına başlandı. Karşıyaka Mahallesinde boş araziye bırakılan kömür torbaları, daha önceden vakıfta kaydı bulunan 21 bin 333 aileye dağıtılıyor. İhtiyaç sahiplerine 16 bin ton kömür dağıtılacağını belirten Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, Bu yıl ilçemiz sınırlarında yer alan 21 bin 333 ailemize devletimizin göndermiş olduğu kömürleri ücretsiz dağıtımına başladık. Dağıtımların en kısa sürede tamamlanması için vakıf personellerimiz yoğun çaba sarf ediyor. Kömür yardımından yararlanan vatandaşlarımıza 750 kilo kömürü ücretsiz olarak evlerine teslim ediyoruz dedi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen ve kömür fişi dağıtılan vatandaşlar, servis araçlarıyla kömür dağıtım alanına getirilip, burada kömürlerini yükledikleri ücretsiz servis araçlarıyla evlerine ulaştırıyorlar.