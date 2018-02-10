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(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da kaza, baba-oğul yaralandı

Haber-Kamera Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)ŞANLIURFA'da kontrolden çıkıp üst geçidin bariyerlerine çarpıp devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

10 Şubat 2018 15:51

Haber-Kamera Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)ŞANLIURFA\'da kontrolden çıkıp üst geçidin bariyerlerine çarpıp devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı. Kaza, bu sabah Necmettin Cevheri Bulvarında meydana geldi. Karaköprü yönüne ilerleyen Mehmet Fatih Yüksel\'in kullandığı 22 AN 260 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp üst geçidin bariyerlerine çarparak devrildi. Kazada sürücü Mehmet Fatih Yüksel ile yanında bulunan babası Mustafa Azim Yüksel yaralandı. Yaralı baba ve oğlu, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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