(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da kapkaç şüphelisi tutuklandı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da, Suriyeli bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan M.H. tutuklandı. Bahçelievler Mahallesi\'nde bulunan bir parkta cep telefonuyla konuşan Suriyeli bir kadının yanına yaklaşan M.H., telefonu alıp kaçtı. Kadının ihbarı üzerine harekete geçen Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çevrede bulunan Mobese kameralarıyla, işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini saptadı. Kapkaçının adresini tespit eden ekipler, yapılan baskında M.H.\'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.