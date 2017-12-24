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(Görüntülü Haber) Şanlıurfa’da kafede kavga: 3 yaralı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da bir kafede iki grup arasında çıkan kavgada, 3 Suriyeli yaralandı

24 Aralık 2017 12:09

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da bir kafede iki grup arasında çıkan kavgada, 3 Suriyeli yaralandı. Polis, kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. İpekyolu Mahallesi\'nde Suriyelilerin işlettiği bir kafede, akşam saatlerinde Suriyeli iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirlerine tabak ve bardak fırlatan, tekme- tokat kavga eden gruba, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri müdahale etti. İşyerinin camlarının kırıldığı kavgada, Suriyeli 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Polis kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

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