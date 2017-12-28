(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da itfaiyecilere seminer

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,(DHA) Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisi tarafından yangınlardaki sebeplerin araştırılmasına yönelik olarak 15 ilin itfaiyesinin katılımıyla Şanlıurfa\'da \'Yangın sonrası olay yeri inceleme\' semineri düzenlendi. Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisi ile Ankara Büyükşehir Belediyesince ortaklaşa düzenlenen ve 15 kentin itfaiyesinin katıldığı \'Yangın sonrası olay yeri inceleme\' eğitim programı Şanlıurfa\'da düzenlendi. Bir otelde düzenlenen seminerde itfaiyecilere yangınların meydana gelme sebepleri, yangın ve patlama çeşitleri, yangınlarda yaşanabilen yüksek ısı, patlama, elektrik çarpması ve zehirlenme gibi tehlikeler, yangın ile ilgili olarak olay yeri raporu hazırlanırken nelere dikkat edilmesi ve raporun nasıl hazırlanması gerektiği konularında bilgiler aktardı. Yangın ve özellikleri konusunda Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Saadet Alkış katılımcılara olay yeri inceleme çalışmasında yangına dair genel bilgiler ve yapı malzemelerinin yangında kimyasal olarak etkileri konusunda bilgiler paylaştı. Seminere ev sahipliği yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kaytan, itfaiye teşkilatının her an göreve hazır ve sürekli kendisini yenilemek zorunda olan bir teşkilat olduğunu, altyapı, teçhizat ve eğitim gibi konularda geliştirilmesi noktasında çok önemli bir görev yerine getirdiğini anlattı. Şanlıurfa\'da düzenlenen eğitimlerin ardından 15 ilden gelen itfaiyecilere özel olarak Cumhuriyet Tesisleri\'nde sıra gecesi düzenlendi. Geceye bazılarının üniformasıyla katılan itfaiyeciler, Urfa türküleri eşliğinde yoğrulan çiğköfteyle birlikte göbek atıp halay çekti.