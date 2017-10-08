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(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da 'İsot Festivali' başladı (3)

KONSERE YOĞUN İLGİ Şanlıurfa'da, Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl ilki düzenlenen 'İsot Festivali' kapsamında Haleplibahçe Müsesi önündeki alanda düzenlenen konserde Ferhat Göçer, Zekeriya Ünlü ve Seda Anar sahne aldı

08 Ekim 2017 12:01

KONSERE YOĞUN İLGİ Şanlıurfa\'da, Büyükşehir Belediyesi\'nce bu yıl ilki düzenlenen \'İsot Festivali\' kapsamında Haleplibahçe Müsesi önündeki alanda düzenlenen konserde Ferhat Göçer, Zekeriya Ünlü ve Seda Anar sahne aldı. Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve çok sayıda vatandaşın izlediği konsere türkücü İbrahim Tatlıses de telafonla arayarak, \"Tüm Şanlıurfalı kardeşlerimi seviyorum. Ben hemşerilerimin emrimdeyim, sizleri çok seviyorum\" dedi. Başkan Nihat Çiftçi, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde sahne alan sanatçılara plaket ve isot tablosu hediye etti.

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