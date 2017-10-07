(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da 'İsot Festivali' başladı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da, Büyükşehir Belediyesi\'nce bu yıl ilki düzenlenen \'İsot Festivali\', kortej yürüyüşüyle başladı. Bu yıl ilk kez düzenlenen \'İsot Festivali\', kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, bürokratlar ve vatandaşlar, isot figürlü kostüm giyenlerle birlikte Divanyolu\'ndan Balıklıgöl\'e yürüdü. Halk oyunları ekiplerinin de eşlik ettiği yürüyüş güzergahı boyunca kırmızı acı isot dağıtıldı. Yürüyüşün sonunda açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, şöyle dedi: \"Gastronomi şehri olan Şanlıurfa’mız ve Şanlıurfa’nın tarihinde iz bırakan, mutfağına lezzet katan, sabah yaşamın onunla başladığı isotun festivalini bu yıl ilk kez festival havasında kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu festivalde Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak coğrafi işaretli ve tescilli olan isotumuzu tüm dünyaya ve Türkiye’ye tanıtmak, sahip çıkmak, isotun insanlar üzerindeki etkisi, ses üzerindeki o vermiş olduğu tatlı, güzel yanını da dikkate alarak bu defa Şanlıurfa’yı müzikle, müzik dünyası ve müzik şehri olarak ön plana çıkaracağız.\" Kortej yürüyüşü ardından Barutçu Hanı\'na geçen protokol ve çok sayıda kişi, \'İsot Serüveni\' adlı resim sergisi ve müzik dinletisine katıldı.