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(Görüntülü Haber) Şanlıurfa’da işçi servisi devrildi: 14 yaralı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA Organize Sanayi Bölgesi'ne işçi taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 14 işçi yaralandı

12 Ekim 2017 13:12

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA Organize Sanayi Bölgesi\'ne işçi taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 14 işçi yaralandı.

Kaza, bu sabah Şanlıurfa-Suruç karayolunun 9’uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 63 S 1152 plakalı minibüs, virajda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan 14 işçi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine çok sayıda sağlık görevlisi ve itfaiye sevk edildi. Yola savrulan işçiler ambulanslara konularak, kent merkezindeki hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 5\'inin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

 

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