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(Görüntülü Haber) Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) – ŞANLIURFA’da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

05 Eylül 2017 02:41

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) – ŞANLIURFA’da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 11\'inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezi yönüne ilerleyen sürücüsünün adı öğrenilmeyen 63 VV 103 plakalı otomobil, Kızlar Mahallesi\'ne kontrolsüz dönmeye çalışan 63 UB 439 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurda yığınına dönen her iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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