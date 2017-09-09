T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da hurdacıda yangın

Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA'da atık kağıt ve araç lastiklerinin bulunduğu hurda deposunda yangın çıktı

09 Eylül 2017 19:04

Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA\'da atık kağıt ve araç lastiklerinin bulunduğu hurda deposunda yangın çıktı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangın, öğle saatlerinde Evren Sanayi Sitesi\'nde bulunan bir hurda deposunda meydana geldi. Atık malzemelerin istiflendiği hurdacıda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yangın büyüyerek, çevreye sıçraması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kentin birçok noktasından da görülen yangında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin 30 dakikalık müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YangınEvren Sanayi SitesiAtıkKısaKentinYangının

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24