(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da hırsızlık şüphelisi 2 kişiye tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da polis tarafından gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi 2 kişi, mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde Ulubatlı, Şenevler, Maşuk ve Veysel Karani mahallelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, ilk olarak çevredeki iş yeri ve mobese kameralarının kayıtlarını inceleyerek, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri de kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, isimleri açıklanmayan 2 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çalıntı malzeme ve tabanca ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.