T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da hırsızlık olaylarıyla ilgili 4 kişi yakalandı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, polis tarafından hırsızlık olaylarıyla ilgili düzenlenen operasyonda, 3'ü kadın 4 kişi yakalandı

21 Mart 2018 19:53

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, polis tarafından hırsızlık olaylarıyla ilgili düzenlenen operasyonda, 3\'ü kadın 4 kişi yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli mahallelerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili yaptıkları çalışma sonrası, F.G. ve İ.K., T.A. ile E.G. isimli kadınları gözaltına aldı. Üst aramalarında \'maymuncuk\' denilen kilit açma anahtarı ve pense ile 500 lira para ele geçirilen şüphelilerin Diyarbakır, Adıyaman, Batman ve Şanlıurfa\'da çok sayıda hırsızlığa karıştıkları belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet SEZGİNSİVEREKDHASiverekEmniyet MüdürlüğüDiyarbakır Adıyaman BatmanEmniyette

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24