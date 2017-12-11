(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da hırsızlığa 3 tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da 3 işyerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Asayiş Şube ekipleri, farklı tarihlerde İpekyolu, Ahmet Yesevi ve Devteyşti mahallelerindeki üç işyerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yaptı. Ekipler, güvenlik kamera kayıtlarından kimliklerini belirlediği şüpheliler Ş.T., M.D. ve M.E.\'yi evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.