(Görüntülü Haber) Şanlıurfa’da hırsızlığa 3 gözaltı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da ev ve işyerlerinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.



Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yusufpaşa, Akabe, Yavuz Selim ve Cengiz Topel mahallelerinde yaşanan 8 ayrı hırsızlık olaylarıyla ilgili bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda hırsızlık şüphelilerinin kimliklerini saptayan polis, düzenlediği baskında A.G., S.D. ve R.K.\'yi gözaltına aldı. İfadesinin ardından dliyeye sevk edilen şüphelilerden R.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.