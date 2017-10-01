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(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da hırsızlığa 2 tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, girdikleri evlerden zihyen eşyası ve para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın, çıkarıldıkları mahmekece tutuklandı

01 Ekim 2017 19:39

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, girdikleri evlerden zihyen eşyası ve para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın, çıkarıldıkları mahmekece tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yöresel kıyafetle temizlikçi olarak girdikleri binalardaki boş evlerde ziynet eşyası çalan kadınların şikayet edilmesi üzerine hareket geçti. Polis hırsızlık olayının yaşandığı evlerin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüpheli 2 kadının kimliğini saptadı. Daha önceden hırsızlık suçundan poliste kaydı olduğu belirlenen şüpheli K.B. ve Y.B., adreslerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Emniyette sorgulaması tamamlanan kadınlar, adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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