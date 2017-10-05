(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da FETÖ soruşturmalarının yüzde 70'i tamamlandı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,(DHA)ŞANLIURFA Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, kentte FETÖ\'ye yönelik soruşturmaların yüzde 70\'inin tamamlandığını söyledi. Hakimler ve Savcılar Kurulu\'nun (HSK) yaz kararnamesiyle Burdur\'dan Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Sadi Doğan, makamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Doğan, çeşitli suçlardan dolayı 4 bin civarında tutuklu olduğunu, bunların arasında 233\'ün ise Suriyeli olduğunu açıkladı. Şanlıurfa\'da yürütülen FETÖ soruşturmalarının yüzde 70\'nin tamamlandığını ifade eden Doğan, şunları söyledi: \"Bildiğiniz gibi 15 Temmuz sürecinde ülkemize büyük ihanetler gerçekleştirildi. Ancak yargımız öncelikle içindeki pislikleri, hainleri temizleyerek bugünlere geldi. Şuanda yargı içindeki büyük problemler çözüldü. Yargının yanında ülke içindeki problemleri de gidermeye devam ediyor. FETÖ davalarında kurunun yanında, yaşın da yanmaması için çaba gösterdik. Biz istiyoruz ki dokunduğumuz herkes FETÖ\'cü olsun, onun için dokunulsun, yargılansın ve mahkum olsun. Delili zayıf olan birinin gözaltına alınmasını istemiyoruz. Bu titizlik çerçevesinde Şanlıurfa\'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında bin 402 kişi hakkında dava açtık. Bunlardan 650\'si tutuklu olarak yargılamaları devam ediyor. Elimizde 3 bin 200 kişinin soruşturması sürüyor.\"