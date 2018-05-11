(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da 'Evlilik ve Oto Show' fuarları

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL ŞANLIURFA,(DHA) Şanlıurfa\'da \'Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı\' ile \'Oto Show Fuarı\' açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fuar açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Nihat Çiftçi, Peygamberler şehri, medeniyetler şehri, turizm şehri, müzik şehri derken şimdi de Şanlıurfa fuar şehri olarak gündeme gelecektir dedi. Büyükşehir Belediyesi ile fuar organizasyonu iş birliğinde Şanlıurfa Fuar Merkezi\'nde açılışı yapılan fuara; gelinlik, mobilya, ev tekstili, takı ve mücevher, düğün organizasyonu, çoğunluğu yerli ve yabancı lüks otomobillerin bulunduğu 100 firma katıldı. Fuarda güzellik salonları, nişan, kına gecesi ve düğün organizasyonu yapan firmalar ile fotoğraf stüdyoları da tanıtım yaptı. Otoshow Fuarında ise otomobil, ticari araçlar, motosiklet, bisiklet ve aksesuarlar yer aldı. Otoshow bölümünde lüks araçların sergilendiği alanı gezen ziyaretçiler, elektrikli, hibrit araçları yakından inceledi. Evlilik Hazırlıkları Fuarı ve Otoshow Fuarı\'nın açılış programında bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa\'nın ses getiren ve bölgenin ekonomik yapısını kalkındıracak fuarlarla gündeme gelmeye devam edeceğini söyledi. Önümüzdeki dönemlerde Şanlıurfa\'da daha nice fuarların düzenleneceğini de sözlerine ekleyen Başkan Çiftçi, Ticareti ilerletmek, markalaşmaya doğru ilerlemek, bölgenin işletme hacmini burada birleştirmek ve kendi değerlerimizi uluslararası platformlarda tanıtmak istiyorsak, Şanlıurfa Fuar Merkezi bu vizyon için en doğru adres. Fuarlar bizlere yenilikleri takip etmek, sektörleri tanıma, işadamı ve işletmelerimizin dünyaya bakışını geliştirme gibi artı değerler sağlayacaktır. Burada amaç Şanlıurfa\'yı her alanda olduğu gibi ekonomide de hak ettiği yere getirmektir. Peygamberler şehri, medeniyetler şehri, turizm şehri, müzik şehri derken şimdi de Şanlıurfa fuar şehri olarak gündeme gelecektir dedi.