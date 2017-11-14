T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da esnaflar güne 'Ahi Duası' ile başlıyor

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA'da tarihi hanlar bölgesindeki işyerleri 800 yılık geleneklere göre esnaflar sabahları dükkanını yapılan 'Ahi duası' ile açıyor

14 Kasım 2017 14:29

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA\'da tarihi hanlar bölgesindeki işyerleri 800 yılık geleneklere göre esnaflar sabahları dükkanını yapılan \'Ahi duası\' ile açıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, tarihi hanlar bölgesinde düzenlenen esnaf duasına katıldı. Çiftçi, Göller Mahallesi\'ndeki ayakkabıcılar, bakırcılar, demirciler ve hediyelik eşya satışı yapan esnafları ziyaret etti. Esnafla tek tek tokalaşan Çiftçi, yapılan duaya da eşlik etti. Esnafla birlikte dua eden Çiftçi, işyerlerini açan esnaflara hayırlı kazançlar diledi. Tarihi hanlar bölgesindeki Çiftçi, vatandaşların sorunları dinleyip çözümü konusunda esnaflara bilgi verdi. Kent merkezinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Çiftçi, daha sonra turistlerle sohbet ederek kenti tanıttı. Ahilik geleneğinin yüz yıllardır devam ettiğini belirten Çiftçi, her hafta farklı bir bölgede esnafla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinlediklerini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali LEYLAKŞANLIURFADHABüyükşehir Belediye Başkanı NihatGöller MahallesiEsnaflaTarihiKentBüyükşehir BelediyesiAhilik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24