(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da esnaflar güne 'Ahi Duası' ile başlıyor

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA\'da tarihi hanlar bölgesindeki işyerleri 800 yılık geleneklere göre esnaflar sabahları dükkanını yapılan \'Ahi duası\' ile açıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, tarihi hanlar bölgesinde düzenlenen esnaf duasına katıldı. Çiftçi, Göller Mahallesi\'ndeki ayakkabıcılar, bakırcılar, demirciler ve hediyelik eşya satışı yapan esnafları ziyaret etti. Esnafla tek tek tokalaşan Çiftçi, yapılan duaya da eşlik etti. Esnafla birlikte dua eden Çiftçi, işyerlerini açan esnaflara hayırlı kazançlar diledi. Tarihi hanlar bölgesindeki Çiftçi, vatandaşların sorunları dinleyip çözümü konusunda esnaflara bilgi verdi. Kent merkezinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Çiftçi, daha sonra turistlerle sohbet ederek kenti tanıttı. Ahilik geleneğinin yüz yıllardır devam ettiğini belirten Çiftçi, her hafta farklı bir bölgede esnafla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinlediklerini söyledi.