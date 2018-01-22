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(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da esnafa 10 bin Türk bayrağı dağıtıldı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA Valiliği'nin, Afrin'e yönelik 'Zeytin Dalı' harekâtı nedeniyle vatandaşların ev ve iş yerlerine bayrak asılmasını istemesinin ardından Eyyübiye Belediyesi tarafından esnafa ve halka 10 bin Türk bayrağı dağıtıldı

22 Ocak 2018 17:58

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA Valiliği\'nin, Afrin\'e yönelik \'Zeytin Dalı\' harekâtı nedeniyle vatandaşların ev ve iş yerlerine bayrak asılmasını istemesinin ardından Eyyübiye Belediyesi tarafından esnafa ve halka 10 bin Türk bayrağı dağıtıldı. Suriye\'nin Afrin kentindeki PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri hedeflerine yönelik \'Zeytin Dalı\' harekâtının başlamasıyla Şanlıurfa Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne destek için vatandaşlara ev ve iş yerlerine bayrak asma çağrısında bulundu. Valiliğin çağrısı üzerine harekete geçen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Başkan Yardımcısı Necmettin Sağlam ile birlikte ilçedeki esnafa ve vatandaşlara 10 bin Türk bayrağı hediye etti. Afrin\'de bulunan Türk askerleri için hayır duası isteyen Başkan Mehmet Ekinci, şöyle dedi: \"Askerimiz Afrin\'de bizler de burada dua ordusunu oluşturmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız da buna canıgönülden destek verdiler. Eyyübiye\'de farklı etnik gruplarda vatandaşlarımız kardeşçe yaşıyorlar. Kürt, Türk, Arap burada beraber yaşıyorlar. Yine burada 150 bin civarında Suriyeli yaşamaktadır. Bunların hepsinin ortak duası, şanlı ordumuzun muvaffak olması yönündedir. Herkes yüksek sesle dualarını dile getirdi. İslam\'ın son ordusu olan Türk ordusu herkesin duasını almıştır.\" Esnaf ise dağıtılan bayrakları iş yerlerine asıp harekâta destek verdi.

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