(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da esnaf kavgası 2 yaralı

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA\'da, Baharatçılar Çarşısı\'nda isot satan 2 esnaf arasında tur rehberlerinin getirdiği müşteri nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, Haşimiye Meydanı\'ndaki Baharatçılar Çarşısı\'nda meydana geldi. Kentte yöreye özgü acı isot satan işyerine tur rehberleri aracılığıyla getirilen müşterileri kapma yüzünden esnaf Ç. K. ile E.A., arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışmaya işyeri sahiplerinin yakınlarının katılmasıyla kavga büyüyerek tekme- tokat ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden tartaklanan 2 kişi, sağlık görevlilerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedavisine başlanılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.