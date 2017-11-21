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(Görüntülü Haber) Şanlıurfa’da dolandırıcılığa 2 tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da telefonla aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp 3 ilde dolandırıcılık yaptıkları saptanan 4 kişiden 2’si tutuklandı

21 Kasım 2017 12:22

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da telefonla aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp 3 ilde dolandırıcılık yaptıkları saptanan 4 kişiden 2’si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonda adadıkları kişilere kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak Çanakkale, Çorum ve Sakarya’da dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 4 kişinin Şanlıurfa\'da bulunduğunu tespit etti. Polisin belirlediği adreslere düzenlenen operasyonda 2’si kadın, 4 kişi gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan arama ise dolandırıcılık olayında temin edilen 55 bin 600 lira para ile telefon ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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