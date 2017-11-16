(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da dolandırıcı operasyonuna 23 tutuklama

ŞANLIURFA,(DHA)- ŞANLIURFA\'da telefonla aradıkları kişilere kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp, hesaplarından PKK ve FETÖ\'ye para aktarıldığını söyleyip toplam 731 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 42 kişiden adliyeye sevk edilen 23\'ü tutuklandı. Şanlıurfa ve çeşitli kentlerinden polise başvuran çok sayıda kişi, telefonla arayarak kendilerini emniyet amiri ve savcı olarak tanıtan kişilerin, FETÖ ve PKK adına hesaplarından para aktarıldığının anlatıldığını ve haklarında soruşturma açıldığını söylediklerini bildirdi. Tedirginliğin ardından kendilerini arayanların yönlendirmesi ile polis ve savcı sandıkları kişilerin verdikleri hesaplara para yatırdığını söyleyen mağdurlar, daha sonra bu kişilere ulaşamadıklarını ifade ederek şikayetçi oldu. Şikayetlerin ardından harekete geçen polisler yaptıkları araştırmada paraların yatırıldığı hesapların Şanlıurfa\'da olduğunu belirledi. Kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp toplam 731 bin lira dolandıran şüphelilerin yakalanması için polis, paraların aktarıldığı hesapları incelemeye aldı. Mağdurların para yatırdığı hesaplardan para çekmeye gelen ve daha önce de aynı suçtan işlem gördüğü saptanan 42 kişi banka şubeleri ve ATM\'lerin önünde polisler tarafından gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde sorgulamaları tamamlanan 23 şüpheli, işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklandı. Diğer 19 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki sorguları devam ediyor.