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(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da çırçır fabrikasında yangın

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, çırçır fabrikasına ait depoda çıkan yangında, tonlarca pamuk kül oldu

03 Kasım 2017 16:50

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, çırçır fabrikasına ait depoda çıkan yangında, tonlarca pamuk kül oldu. Organize Sanayi Bölgesi\'nde Fatih Yıldırım\'a ait çırçır fabrikasının pamuk balyalarının konulduğu deposunda elektrik kontağının kısa devre yapması nedeniyle yangın çıktı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ettiği yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı. İşçilerin de itfaiye erlerine destek verdiği yangında tonlarca pamuk kullanılamaz hale geldi. Hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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DHAOrganize Sanayi Bölgesi Fatih YıldırımHasara

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