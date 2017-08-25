(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da cezaevi firarisi yakalandı

Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA\'da, polis tarafından kimlik kontörü yapılan R.İ.\'nin cezaevinden firar ettiği anlaşılınca gözaltına alındı. İl Emniyet müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri, kent merkezinde asayiş uygulaması ve şüpheli şahıslar üzerinde çalışma başlattı. Ekipler, şüpheli gördükleri kişilerin üst araması ve GBT sorgusunu yaparken, şüpheli gördükleri R.İ.\'nin kimlik sorgulamasını yaptı. Yapılan sorgulama neticesinde R.İ.\'nin cezaevinden firar ettiği belirlendi. Gözaltına alınan R.İ., emniyetteki yakalama işleminin ardından cezaevine konuldu.