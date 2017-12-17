(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da 800 polisle huzur operasyonu

HaberÖmer ŞULUL-Kamera ŞANLIURFA-DHA)ŞANLIURFA?da 800 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi. Eğlence mekanları, kafeler ile araçların incelendiği 5 saatlik uygulamada, kurallara aykırı davrandığı saptanan bazı işyerlerine ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu?nun talimatlarıyla Asayiş Şube Müdürlüğü, dün gece kent genelinde denetim yaptı. Yaklaşık 5 saat süren denetim sırasında, oluşturulan kontrol noktalarında araçlar durdurularak arandı, içinde bulunanlar kimlik kontrolünden geçirildi. 800 polisin görev aldığı uygulamada, eğlence mekanları ile kafeler de denetlendi. Yapılan denetimlerde kapalı mekanda sigara içiren ve küçük yaşta çocukları bulundurduğu ve bin 619 kişiyi kimlik taramasından geçirildi., aranan 2 şüpheli yakalandı, 16 kişiye de adli ve idari işlem yapıldı. 318 aracın sorgulandığı denetimde 17 toplam 5 bin 440 lira para cezası uygulandı, 2 araç da trafikten men edildi. Denetlenen 41 eğlence yerinden 12\'sine de idari işlem yapılan operasyonda ruhsatsız 3 tabanca ve 36 mermi ele geçirildi.