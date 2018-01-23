(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da 8 kişiye Afrin gözaltısı

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)Şanlıurfa\'da sosyal medya hesaplarından \'Zeytin Dalı\' harekatı ile ilgili yaptıkları paylaşımlarla terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 8 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından \'Zeytin Dalı\' harekatı aleyhinde sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan kişiler hakkında soruşturma başlattı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde zırhlı araçlarla düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin sosyal medyadan harekat aleyhine paylaşımda bulunurken, halkı kin ve düşmanlığa tahrik edip, terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirtildi.