(Görüntülü Haber) Şanlıurfa, turizm merkezi olacak

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - ŞANLIURFA Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, GAP\'ın başkenti ve \'Peygamberler şehri\' olarak bilinen kenti turizm merkezine dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Doğan Haber Ajansı Gaziantep Bölge Temsilciliğini ziyaret etti. DHA Bölge Temsilcisi Hasan Kırmızıtaş ile görüşen Çiftçi, inanç ve kültür turizminin merkezi haline dönüştürmeyi hedefledikleri Şanlıurfa\'da, hafta sonu \'İsot Festivali\' düzenleyeceklerini ifade etti. Şanlıurfa\'nın sahip olduğu değerleri korumak ve tanıtmak adına çalışmalar yaptıklarını, bu kapsamda kent ile özdeşleşen İsot\'un festivalini düzenlemeye karar verdiklerini anlatan Çiftçi, \"12 bin yıllık geçmişe sahip olan kültür ve inanç merkezi Şanlıurfa\'yı geniş bir bakış açısıyla kalkındırmak istiyoruz. İsot coğrafi işaret anlamında Şanlıurfa’nın önemli bir ürünü. İsotun Şanlıurfa’da bırakmış olduğu bir etki, yaşam hikayesi var. Özellikle hasat zamanı geldiğinde isotla ilgili her evde bir hazırlık başlar. İsot Şanlıurfa’ya has Şanlıurfa ile özdeşleşen bir ürün. Hatta sanatçılarımızın sesinin güzel olmasında da muhakkak bunun bir tesiri vardır. Bizler de kurum olarak İsot Festivali ile tüm ülkeye hem İsot\'u hem de Şanlıurfa\'yı en güzel şekilde tanıtmak istiyoruz\" dedi. Son yıllarda gerek Suriye\'deki gelişmeler, gerekse de Doğu ve Güneydoğu\'daki terör olayları nedeniyle bölge turizminde sıkıntılar yaşandığını anlatan Çiftçi, Şanlıurfa\'nın ise barış ve huzur kenti olduğunu ifade etti. Türk, Kürt, Arap ve diğer etnik kökenli insanların Şanlıurfa\'da huzur içerisinde yaşadığını dile getiren Çiftçi, \"Hedefimiz bu özelliğimizi herkese anlatarak Şanlıurfa\'yı inanç ve kültür turizminin merkezi yapabilmek. Suriye sınırı ve bölgedeki terör olayları nedeniyle son yıllarda turizmde istediğimiz payı alamadık. Ancak, biz şehrimizin tanıtımını iyi yaparak ve huzurlu bir şehir olduğumuzun mesajını vererek, Şanlıurfa\'yı bir cazibe merkezine dönüştüreceğiz. Peygamberler şehri olmamızın yanı sıra 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe ile Şanlıurfa\'yı yerli ve yabancı turistlerin buluşma noktası yapmayı hedefliyoruz\" dedi. Çiftçi, cumartesi ve pazar günü yapılacak olan İsot Festivali kapsamında isotun tarladan sofraya uzanan yolculuğunun anlatılacağını, çeşitli yarışmalar düzenleneceğini ve ünlü isimlerin de konserler vereceğini sözlerine ekledi.