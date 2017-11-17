T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Şanlıurfa Göç İdaresi'nde Suriyeli yoğunluğu

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)- SAĞLIK ve diğer hizmetlerden yararlanabilmeleri için adres kaydı yaptırmaları gereken Suriyeli sığınmacılar, Şanlıurfa Valiliği Göç İdaresi Müdürlüğü önünde uzun kuyruk oluşturdu

17 Kasım 2017 19:10

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)- SAĞLIK ve diğer hizmetlerden yararlanabilmeleri için adres kaydı yaptırmaları gereken Suriyeli sığınmacılar, Şanlıurfa Valiliği Göç İdaresi Müdürlüğü önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Suriye\'deki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa\'ya yerleşen binlerce Suriyelinin kayıt altına alınmasına yönelik uygulama kapsamında, Şanlıurfa Valiliği Göç İdaresi Müdürlüğü\'nde verilen biyometrik kart dağıtım devam ediyor. Kişisel bilgiler ve parmak izinin bulunduğu kartlardan almaya gelen Suriyelilerin, Türkçe ve Arapça bilen personel tarafından fotoğrafları çekilip, parmak izleri alınıyor ve kartları teslim ediliyor. Günlük bin kişiye çipli kart dağıtılan merkezde, sağlık ve diğer yardım hizmetlerinden yararlanabilmek isteyen Suriyeliler adres kaydı için son günlerde yoğunluk oluşturuyor. Sabah erkenler saatlerinden itibaren yoğunluğun yaşandığı Göç İdaresi Müdürlüğü\'nün giriş kapısı önünde çocuklarıyla birlikte uzun kuyruk oluşturan Suriyelilerin zaman zaman sıra yüzünden tartışmaları nedeniyle polisler de müdürlük önünde hazır bekletiliyor. Biyometrik kimlik kartlarını alan Suriyeliler, fotokopi ve cilt kaplama için müdürlük önünde bulunan seyyar tezgahlarda işlerini yapıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali LEYLAKSAĞLIK veSuriyeliValiliği GöçMüdürlüğüSuriyeSuriyelininKişiselSuriyelilerin TürkçeArapçaGünlükSuriyelilerSabahGöçSuriyelilerinBiyometrik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24