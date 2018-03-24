T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Sandıklı'da kaza 3 yaralı

Ahmet DAĞLI SANDIKLI, (DHA) Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı

24 Mart 2018 17:46

Ahmet DAĞLI SANDIKLI, (DHA) Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 10.00 sıralarında Sandıklı\'ya bağlı Kusura köyü yakınlarında meydana geldi. Enver Ezerhan\'ın (64) kullandığı 06 FN 9198 resmi plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Şarampole uçan hafif ticari araçtaki Enver Ezerhan ile İbrahim Gündoğan (44) ve Gülay Yavuz (30) yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi\'ne oradan da Afyonkarahisar\'a sevk edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ahmet DAĞLI SANDIKLI DHA Afyonkarahisar SandıklıKazaSandıklıKusuraEnver EzerhanFNGündoğanGülay YavuzKazanınSandıklı Devlet HastanesiAfyonkarahisar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24