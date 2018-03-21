T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Sandıklı'da anlamlı proje

Afyonkarahisar Sandıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri değerler eğitimi kapsamında düzenlenen projeyle hem ders işledi hem de yardıma muhtaç ailelerin evlerine bakım yaptı

21 Mart 2018 15:08

Afyonkarahisar Sandıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri değerler eğitimi kapsamında düzenlenen projeyle hem ders işledi hem de yardıma muhtaç ailelerin evlerine bakım yaptı. Sandıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri değerler eğitimi kapsamında düzenlenen \'Mesleki Lise Öğrencilerimiz Aileleriyle Buluşuyor\' projesiyle hem ders işledi hem de yardıma muhtaç ailelerin evlerini düzenledi. Proje Koordinatörü Okul Müdür Yardımcısı Ali Demir önderliğinde Sosyal Yardımlaşma Vakfı, belediye ve mahalle muhtarları yardımıyla tespit edilen yardıma muhtaç ailelerin evlerinin tadilatı yapıldı. Çakır Mahallesi\'nde 1, İstasyon Mahallesi\'nde de 2 yardıma muhtaç ailenin evine giden öğrenciler öğretmenleriyle birlikte evin elektrik, su tesisatını yenilerken, mutfak başta olmak üzere evlerin yıpranan kapı ve duvarlarını bakımdan geçirdi. Çalışmalar kapsamında malzeme gibi harcamalar ise Okul Aile Birliği bütçesi, öğretmenler ve sponsorlar tarafından karşılandı. Bu projenin diğer ayağında ise huzurevi, hastane, şehit ve gazi yakınlarının ziyaretiyle okul bahçesinin ağaçlandırılması planlanıyor. Okul Müdürü Ufuk Taşbaş, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bakanlığımızın ve Mesleki Teknik Eğitimin değerler eğitimi kapsamında \'Mesleki Lise Öğrencilerimiz Aileleriyle Buluşuyor\' projesi başlattı. Biz de bu proje kapsamında Sosyal Yardımlaşma Vakfı\'ndan, belediyemiz ve muhtarlar yardımı ile yardıma muhtaç aileleri tespit ettik. Gönüllü öğretmenlerimizle beraber atölyelerimizde yapabileceğimiz tadilat ve tamiratları öğrencilerimiz yardıma muhtaç ailelerin evlerinde uygulayarak düzenledi. Bu projenin bir ayağıydı. Diğer ayağı da yine değerler eğitimi kapsamında öğrencilerimiz yardımlaşma, saygı gibi davranışları da elde edebilmesi için hastane, huzurevi, şehit ve gazi ailelerini ziyaret yapılacak. Yine proje kapsamında ağaç sevgisini aşılamak amaçlı okul bahçesine ağaç dikim çalışmaları yapacağız. Proje kapsamında bu sene mayıs ayı sonuna kadar planladığımız etkinliklerimiz bunlar dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Afyonkarahisar Sandıklı MeslekiTeknik Anadolu LisesiSandıklı MeslekiLiseAileleriyle BuluşuyorProje Koordinatörü Okul Müdür Yardımcısı Ali DemirSosyal Yardımlaşma VakfıMahallesiOkul Aile BirliğiBuOkul Müdürü Ufuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24