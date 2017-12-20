T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Sandıklı duvar resimleriyle tanıtılacak

Ahmet DAĞLI SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) AFYONKARAHİSAR Sandıklı ilçesinin tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılması amacıyla Hüdai Kaplıcalarına duvar resimleri yaptırılıyor

20 Aralık 2017 15:31

Ahmet DAĞLI SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) AFYONKARAHİSAR Sandıklı ilçesinin tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılması amacıyla Hüdai Kaplıcalarına duvar resimleri yaptırılıyor. Sandıklı Belediyesi tarafından Hüdai Kaplıcalarındaki marketin duvarlarına ilçenin tarihi ve kültürel değerlerinin resimleri yaptırılıyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi yüksek lisan öğrencisi Osman Nuri Arslan (25) duvara taş köprü, Sarı Saltuk Türbesi, Roma döneminden kalma taşlar, kaplıcanın ilk hali, Akdağ\'da bulunan yılkı atları, porsuk, sincap ve kaya kartalı gibi ilçenin pek çok kültürel ve tarihi değerlerinin resmini çiziyor. Osman Nuri Arslan, yaklaşık üç ay önce başladığı ve 3 ay daha süreceğini düşündüğü çalışmada akrilik yöntemini kullandığını söyledi. Kaplıcalara gelen turist ve misafirlere ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini resimlerle tanıtılması için çalışmaya başladığını aktaran Osman Nuri Arslan, Resimlerimde Sandıklı\'nın kültürünü ve tarihini ele almaya çalıştım. Çalışmamı akrilik tekniği kullanarak yapıyorum. Önce kağıda resimlerini yapıyorum, sonra da duvara dedi. Görüntü Dökümü

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ahmet DAĞLI SANDIKLI Afyonkarahisar DHA AFYONKARAHİSAR SandıklıHüdai KaplıcalarınaSandıklı BelediyesiHüdai KaplıcalarındakiAfyon KocatepeAKÜ Güzel Sanatlar FakültesiOsman Nuri ArslanSarı Saltuk Türbesi RomaAkdağ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24