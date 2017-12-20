(Görüntülü Haber) Sandıklı duvar resimleriyle tanıtılacak

Ahmet DAĞLI SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) AFYONKARAHİSAR Sandıklı ilçesinin tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılması amacıyla Hüdai Kaplıcalarına duvar resimleri yaptırılıyor. Sandıklı Belediyesi tarafından Hüdai Kaplıcalarındaki marketin duvarlarına ilçenin tarihi ve kültürel değerlerinin resimleri yaptırılıyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi yüksek lisan öğrencisi Osman Nuri Arslan (25) duvara taş köprü, Sarı Saltuk Türbesi, Roma döneminden kalma taşlar, kaplıcanın ilk hali, Akdağ\'da bulunan yılkı atları, porsuk, sincap ve kaya kartalı gibi ilçenin pek çok kültürel ve tarihi değerlerinin resmini çiziyor. Osman Nuri Arslan, yaklaşık üç ay önce başladığı ve 3 ay daha süreceğini düşündüğü çalışmada akrilik yöntemini kullandığını söyledi. Kaplıcalara gelen turist ve misafirlere ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini resimlerle tanıtılması için çalışmaya başladığını aktaran Osman Nuri Arslan, Resimlerimde Sandıklı\'nın kültürünü ve tarihini ele almaya çalıştım. Çalışmamı akrilik tekniği kullanarak yapıyorum. Önce kağıda resimlerini yapıyorum, sonra da duvara dedi. Görüntü Dökümü