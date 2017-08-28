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(Görüntülü Haber) Sanayi sitesini silah ve sopalarla basan şehir eşkiyaları yakalandı

Çağatay KENARLI-İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL, (DHA)- BAŞAKŞEHİR'de bir sanayi sitesinde dün öğle saatlerinde yaşanan park etme tartışması sonrası, kamyonetle tekrar olay yerine gelerek pompalı tüfek ve sopalarla 3 işyeri ve 6 otomobile zarar veren şüpheliler y

28 Ağustos 2017 02:02

Çağatay KENARLI-İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL, (DHA)- BAŞAKŞEHİR\'de bir sanayi sitesinde dün öğle saatlerinde yaşanan park etme tartışması sonrası, kamyonetle tekrar olay yerine gelerek pompalı tüfek ve sopalarla 3 işyeri ve 6 otomobile zarar veren şüpheliler yakalandı. 


 

9 SALDIRGAN BELİRLENDİ, 6\'SI GÖZALTINA ALINDI

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmalarda işyerlerine ve araçlara zarar veren akraba oldukları öğrenilen E.K., E.K., E.E., M.C., K.T., T.K., E.K., M.K. ve T.H.B. isimli şüphelileri belirledi. Polis ekipleri 6 şüpheliyi düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler yaptıkları aramalarda saldırganların sanayi sitesine gittikleri kamyoneti ve olayda kullanılan pompalı tüfeği buldu. Polis ekipleri 3 şüphelinin de yakalanması için çalışmalara devam ediyor. Gözaltına alınan 6 şüpheli Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardın yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. 


 

 

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