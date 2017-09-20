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(Görüntülü Haber) Sanatçı Metin Şentürk, Suriye'ye gitti

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - SANATÇI Metin Şentürk, Suriye’de kamplarda kalan çocuklar ile bir araya gelmek için bu ülkeye gitti

20 Eylül 2017 18:13

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - SANATÇI Metin Şentürk, Suriye’de kamplarda kalan çocuklar ile bir araya gelmek için bu ülkeye gitti. İnsani Yardım Vakfı’nın Suriye\'de düzenlediği etkinliğe katılmak üzere Kilis’e gelen Metin Şentürk, Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan geçmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kilis’e daha önce de geldiğini anlatan Şentürk, bu kez Azez\'deki kamplarda kalan Suriyeli çocuklara moral vermek için sınırı geçeceğini belirterek, \"Azez kampındaki yavrularımıza hem moral, hem psikolojik destek verip, bir nebzede olsa acılarını paylaşmaya geldik. Bu benim için çok özel bir gün. Allah kimseyi yerinden yurdundan, malından, mülkünden, anasından, babasından, savaş nedeniyle ayırmak zorunda bırakmasın\" dedi. Şentürk, açıklamasının ardından Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan geçiş yaparak Azez\'e gitti.

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