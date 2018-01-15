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(Görüntülü Haber) Sanatçı Güney, Van'da Mehmetçiğe konser verdi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonuyla, Van'a gelen sanatçı Yusuf Güney, Van Asayiş Kolordo, İl Jandarma Komutanlığı, 6'ncı Hudut Alay Komutanlığı ve Van Filo Komutanlığı'nda vatani görevini yapan a

15 Ocak 2018 14:43

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonuyla, Van\'a gelen sanatçı Yusuf Güney, Van Asayiş Kolordo, İl Jandarma Komutanlığı, 6\'ncı Hudut Alay Komutanlığı ve Van Filo Komutanlığı\'nda vatani görevini yapan askerlere konser verdi. Yusuf Güney, terörle mücadelede büyük başarı sağlayan Van Asayiş Kolordo Komutanlığı, İl Jandarma Alay Komutanlığı, 6\'ncı Hudut Alay Komutanlığı ve Van Filo Komutanlığı\'ndaki askerlere konser verdi. İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı\'nın koordinasyonunda düzenlenen konsere, askerler ve aileleri katıldı. Asker kamuflajı ile konser veren Güney, ellerindeki Türk bayrakları ile kendisini dinlemeye gelen asker ve ailelerinin keyifi saatler geçirmesini sağladı. Eğlenen askerler, ellerindeki cep telefon kamerasıyla sanatçı Güney ile selfie çekti.

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