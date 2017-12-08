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(Görüntülü Haber) Sanat Güneşi Nazilli'de anıldı (3)

Bahattin ALBAYRAK NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Zeki Müren'in doğumunun 86'ncı yılında 'Sanat Güneşi Zeki Müren'i Anma Konseri' düzenlendi

08 Aralık 2017 14:06

Bahattin ALBAYRAK NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde Zeki Müren\'in doğumunun 86\'ncı yılında \'Sanat Güneşi Zeki Müren\'i Anma Konseri\' düzenlendi. Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirilen konserde güftesi ve bestesi Zeki Müren\'e ait 20 eser seslendirildi. Nazilli Kaymakamlığı Türk Sanat Müziği Korosu Şef Mustafa Dinçkol yönetiminde verilen konserde, 500 kişilik salonda yer bulamayan sanatseverler büyük üzüntü yaşadı. TRT Sanatçısı Vedat Kaptan Yurdakul da konserin son bölümünde sahneye çıkarak birbirinden güzel 3 eser seslendirdi. Yurdakul, Nazilli halkı böyle bir koroya sahip oldukları için çok şanslı. Sanat güneşimiz, sevgili büyüğümüz Zeki Müren\'in doğum gününde Nazilli\'de anılmasını mutlulukla karşıladım. Zeki Müren\'i saygı ve rahmetle anıyorum. Koroya destek veren İlçe Kaymakamı İbrahim Küçük ve Belediye Başkanı Haluk Alıcık\'a da çok teşekkür ediyorum dedi. Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük de, Zeki Müren\'in Türk sanat müziğinin çok önemli kilometre taşlarından biri olduğunu hatırlatarak Koromuz 9 yıldan beri çalışıyor. Değişik konserler veriyor. Bugün de 50 yıl önce yapılan şarkıları zevkle dinleme fırsatı bulduk. Bu da sanatın kaynaştırıcılığının, birleştiriciliğinin bir göstergesi. Zeki Müren, aynı zamanda Türkçe\'yi çok iyi kullanan sanatçılarımızdandı. O açıdan tüm ülkeye örnek olan insanlardan bir tanesidir dedi. Konser sonunda TRT Sanatçısı Vedat Kaptan Yurdakul ve eşine Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ve Belediye Başkanı Haluk Alıcık tarafından içerisinde Nazilli bölgesinde yetişen ürünlerin yer aldığı \'Uzun Yaşam Sepeti\' verildi. Konserin sonunda da Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve diğer protokol üyeleri sahneye çıkarak koro ile birlikte ellerindeki bayrakları sallayarak \'Memleketim\' şarkısını seslendirdi.

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