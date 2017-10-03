(Görüntülü Haber) 'Sanal devriye' ekibi 24 saat görevde

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde, internet ortamında suçlulara karşı etkili müdahale yürütmek amacıyla \'Sanal devriye\' ekibi oluşturuldu. Sanal ortamda terör, çocuk istismarı, devlet büyüklerine hakaret, yasadışı bahis gibi suçları önlemek için kurulan ekip, internet üzerinde bu tür suçları işleyenleri tespit ediyor. Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sanal dünyada da suçluların korkulu rüyası haline geldi. Bilişim teknolojileri kullanılarak önleyici hizmet ve suçlu tespiti amacıyla şube müdürlüğüne bağlı oluşturulan ve adına, \'Sanal devriye\' denilen ekipler, 24 saat internet ortamında suçlu arıyor. Sanal devriye ekipleri gelen ihbarların yanı sıra internet üzerinden çocukları değişik vaatlerle şantaj yoluyla kandıran, cinsel istismarda bulunan, cinsel içerikli müstehcen görüntü veya yazıları çocuklara gösteren, okutan ve yayan ve kullanımını sağlayan, sosyal paylaşım sitelerinden yapılan hakaret, e-mail yoluyla kişileri başkalarına karşı onur kırıcı, küçük düşürücü ifadelerle şeref ve saygınlığına saldırı yapmak, devlet büyüklerine hakaret, kumar oynanması için imkan sağlama yasa dışı bahis ve kumar sitesi oluşturmak, gibi sanal ortamda işlenen suçlarla ilgili haftanın 7 günü 24 saat esasına göre çalışıyor. Diyarbakır Siber Şube müdürlüğüne bağlı \'Sanal devriye\' ekipleri, ayrıca internet ortamında FETÖ, PKK, DEAŞ gibi terör örgütleri mensuplarına yönelik çalışma yapıp, her gün yüzlerce sosyal paylaşım sitelerinden yapılan paylaşımları da tespit ederek ilgili birimlere bildiriyor. Siber polisler, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele gibi şube müdürlüklerinin yaptığı kritik operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesinde kilit rol oynarken, şüphelilerden elde edilen delillerin CD, DVD, flash bellek, harici disk, hard disk, cep telefonu ve dijital verileri ile cihazları dijital delil inceleme laboratuarlarında inceleyerek, suç tespiti yaparak suçluların kısa sürede yakalanmasını sağlıyor. Siber Suçlarla Mücadele şube dürülüğü ekiplerinin çalışması ile sanal ortamda işlenen binlerce olay rahatlıkla çözülebiliyor.