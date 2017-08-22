(Görüntülü Haber) Samsunspor Teknik Direktörü Alpay Özalan: "İyi yönlerimi örnek alın"

Hakan AKGÜN / SAMSUN,(DHA) TFF 1\'inci Ligi takımlarından Samsunspor\'un teknik direktörü Alpay Özalan, iki hafta içerisinde oyuncuların gördüğü kartlar ile ilgili yaptığı açıklamada \"Biraz fazla kart görüyoruz. Bunun için arkadaşlarımızla toplantı yaptım. Çok hırslı bir takımım var. Çok savaşçı bir takımız. Benim de futbol oynadığım zamanlarda kendimi örnek verdiğim zaman, \'aşırı konsantrasyon böyle kartlara yansıyor\' diye düşünüyorum. Onlara örnek verdiğim bir şey var, \'Benim bu yönlerimi örnek almayın, iyi yönlerimi örnek alın\' diyorum\" dedi. TFF 1\'nci lig takımlarından Samsunspor, 25 Ağustos Cuma günü saat 19.45\'de sahasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını Samsun Nuri Asan Tesisleri\'nde teknik direktör Alpay Özalan, gözetiminde devam ediyor. Antrenmanda açıklamalarda bulunan Alpay Özalan, futbolcuların gördüğü kartlar ile ilgili yaptığı açıklamada, \"2 yabancı, 1 Türk oyuncu ile imza aşamasına kadar geldik. Biraz fazla kart görüyoruz. Bunun için arkadaşlarımızla toplantı yaptım. Çok hırslı bir takımım var. Çok savaşçı bir takımız. Benim de futbol oynadığım zamanlarda kendimi örnek verdiğim zaman, aşırı konsantrasyon böyle kartlara yansıyor diye düşünüyorum. Oyuncu arkadaşlarımı çok iyi anlıyorum. Ama hep onlara örnek verdiğim bir şey var, \'Benim bu yönlerimi örnek almayın, iyi yönlerimi örnek alın\' diyorum. Bu gördüğümüz kartları çok fazla hırslı olduklarında çok fazla mücadele ettiklerine yoruyorum. Bunları kontrol altına almamız lazım. Bunların da yavaş yavaş yerine oturacağını düşünüyorum. Yabancı futbolcularımız geç geldiğinden ve antrenmansız olduğundan ileri bölgede zayıfmışız gibi gözüküyor. Eksiklerimiz olsa da her zaman çok çalışıyoruz. Arkadaşlarımızın antrenman kondisyonu arttığı sürece bu ligdeki en iyi hücum bölgesi bizim takımımızda diye düşünüyorum\" dedi.