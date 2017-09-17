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Spor

(Görüntülü Haber) Samsunspor-Altınordu soyunma odaları

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) TFF 1'inci Lig'de konuk takımın 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından; evsahibi ekip Samsunspor'un Teknik Direktörü Alpay Özalan ile misafir ekip Altınordu'nun Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, basın mensuplarının so

17 Eylül 2017 12:11

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) TFF 1\'inci Lig\'de konuk takımın 4-1\'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından; evsahibi ekip Samsunspor\'un Teknik Direktörü Alpay Özalan ile misafir ekip Altınordu\'nun Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Samsunspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, alınan sonuç sonrası utanç duyduğunu belirterek, \"Böyle bir skorla Samsunspor camiasının ve Samsun basınının karşısına çıkmaktan dolayı utanç duyuyorum. Ortada bir yanlışlık var. Kulüp olarak ve yönetim olarak toplantı yaparak bu yanlışlıkları masaya yatıracağız. Samsunspor çok büyük bir takım. Bu takım tekrar ayağa kalkacak. Bu takım ayağa kalktığı zaman da bir daha yıkılmayacak. Bu takımın ruhunu oyun olarak sahaya yansıtamıyoruz. Samsunspor\'un hocası olmaktan gurur duyuyorum. İstifa konusunda ise taraftar her zaman haklıdır. Taraftarlar sonuca göre tepki verirler. İstifa konusunu düşünmeden önce sakin olmak gerekir. Acele ile verilen kararlarda herkes zarar görebilir. Önce sakin bir karar verip, konuyu öyle masaya yatıracağız. İstifa konusunda yarın daha net şeyler söylenebilir. Yanlış giden bir şeyler var. Bunları çözüme kavuşturmaya çalışacağız\" dedi. \"SAMSUNSPOR\'U İYİ ANALİZ ETTİK\" Samsunspor\'u iyi analiz ettiklerini belirten Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise \"Rakibin duran toplardan etkili olacağını biliyorduk. İlk yarı skoru kendi lehimize çevirdik. İkinci yarı rakibin seyirci coşkusu ile beraber üzerimize geleceğini biliyorduk. Bizde hızlı oyuncularımızla boş alanlarda etki olacağımızı düşündük. Nitekim planladığımız gibi oldu, goller de geldi. İyi bir galibiyet aldık. Ayrıca kaleci Berke Özer\'e İngiltere ve Almanya\'dan talipler var. Kararı sezon sonunda vereceğiz. Aynı zamanda yetiştirip, yarışmak zorundayız. Bu ligin de zorluğunu biliyoruz\" diye konuştu.

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