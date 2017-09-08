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(Görüntülü Haber) Samsun'da yetiştirilen bin sülün doğaya bırakıldı

Yaprak KOÇER/TERME(Samsun), (DHA) - SAMSUN’da Orman ve Su İşleri 11’inci Bölge Müdürlüğü tarafından Terme İlçesi’nde düzenlenen programla sülün üretme istasyonunda yetiştirilen bin sülün doğaya bırakıldı

08 Eylül 2017 23:11

Yaprak KOÇER/TERME(Samsun), (DHA) - SAMSUN’da Orman ve Su İşleri 11’inci Bölge Müdürlüğü tarafından Terme İlçesi’nde düzenlenen programla sülün üretme istasyonunda yetiştirilen bin sülün doğaya bırakıldı.

Terme Gölardı Simenlik Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda sülünleri doğaya, Samsun Valisi Osman Kaymak, Orman Su İşleri 11’inci Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri bıraktı. Sülün üretimi ile ilgili bilgi veren Orman Su İşleri 11’inci Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer, \"Son yılarda doğal afetlerden dolayı, sanayiden dolayı, çarpık kentleşmeden dolayı, tabiat varlıklarında tahripler meydana gelmektedir. Bu tahripten dolayı yaban hayatındaki doğal türlerimizde azalmalar görülmüştür. Orman ve Su İşleri Bakanlığımız Türkiye’nin doğal türleri ile ilgili üretim istasyonları kurmuştur. Bu İstasyonlarda üretilen kuşlarımız zaman zaman tabiata salınmaktadır. Bugün de burada bin adet sülünü yaban hayatı sahasına saldık. Samsun genelinde her yıl 5 bin adet sülünü doğaya bırakıyoruz. Ürettiğimiz sülün sayısı bu yıl 15 adetti. Bu sülünleri doğal yaşam ortamı olan Karadeniz Bölgesi’ndeki kıyı şeridindeki illerimizde doğaya bırakıyoruz\" dedi.

VALİ KAYMAK: SÜLÜN NESLİ TÜKENMEKTE OLAN TÜRLERDEN

Vali Osman Kaymak ise, \"Bugün, bin adet sülünü doğaya salıyoruz. Sülün, Samsun bölgemizin karakteristik kuşlarından birisi. Maalesef nesli tükenmekte olan türlerden biri. Amacımız bu kuşları çoğaltarak neslini devam ettirmek. Kuluçka bölgelerini Terme\'de milli park olan bu bölgeye aldık. Bundan sonra sülünler burada üretilip doğaya salınacaklar. Avcı arkadaşlardan ricamız lütfen sülünlere yaşama şansı versinler merhametli olsunlar\" diye konuştu.

 

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