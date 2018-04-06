(Görüntülü Haber) Samsun'da 'Ortadoğu' masaya yatırılıyor

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da düzenlenen ‘Medeniyetler merkezi ve büyük güçlerin hedefi Ortadoğu‘ sempozyumunda konuşan OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, ”Tarih, mana ve madde açısından en önemli bölge burası. Dolayısıyla bu işe mana ve madde durumundan bakanlar için cazip bir bölge. Bunun kavgasını veriyoruz. Bugünkü yaşadıklarımız, 100 yıl önce yaşadıklarımızın kopyası, tekrarı bir süreç. Bu süreç içerisinde bu bölgede istikrarlı olan tek ülke Türkiye” dedi. Samsun’un Canik Belediyesi tarafından ‘Medeniyetler merkezi ve büyük güçlerin hedefi Ortadoğu‘ konulu sempozyum başladı. Canik Kültür Merkezi’nde 6- 8 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek sempozyumda yapılacak oturumlarda yurt içi ve yurt dışından gelen ve Ortadoğu ile ilgili çalışmalar yapan akademisyenlerin sunumlar gerçekleştireceği belirtildi. Açılışta konuşan, Sempozyum Başkanı olan Polis Akademisi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Osman Köse, Ortadoğu’nun tarih boyunca çok önemli olduğunu belirterek, \"Ortadoğu bilinen tüm ilahi dinlerin merkezidir. Tarihte bilinen büyük medeniyetlerin ortaya çıktığı bir yerdir. Geçmiş tarihe baktığımız zaman dünyada var olan büyük güçlerin mutlaka egemen olmak istediği, hakim olmak istediği ve burada uzun süre kalmak istediği bir yerdir. En son bizim yakın tarihimize de baktığımız zaman 100 yıl önce, yani 1\'inci Dünya Savaşı yıllarında büyük güçler tarafından Ortadoğu’nun paylaştırıldığı bir düzene oturtulduğu görülür. Bir asır sonra tekrar içinde yaşadığımız bu günlerde Ortadoğu’da yine bir hareketlenme, savaş, bir kargaşa var” dedi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, “Ortadoğu meselesi, güncel bir mesele gibi gözükse bile bir taraftan bakınca 100 yıllık, diğer bir taraftan bakınca bin yıllık bir hikaye. Bu haçlı seferlerinden itibaren başlayan bu coğrafyaya olan merakın, ilginin, menfaat gruplarının çöreklenmesi yeni bir şey değil. 3 tane temel bir şey var bence, birincisi ağırlıklı olarak, yerleşim olarak tarihin en eski yerleşim merkezleri buralar. Dolayısıyla insan yoğunluğunun en fazla olduğu yerler. İkincisi 3 kutsal dinin temel başlangıçları olan ülkeler. Üçüncü kısım da petrol ve doğal kaynakların zenginliğinin olduğu yerler. Tarih, mana ve madde açısından en önemli bölge burası. Dolayısıyla hem bu işe mana ve madde durumundan bakanlar için cazip bir bölge. Bunun kavgasını veriyoruz. Bugünkü yaşadıklarımız, 100 yıl önce yaşadıklarımızın kopyası, tekrarı bir süreç. Bu süreç içerisinde bu bölgede istikrarlı olan tek ülke Türkiye” diye konuştu. Canik Belediye Başkanı Osman Genç ise, “Medeniyetin, ticaretin, kültürün sanatın ilk başladığı topraklar Ortadoğu topraklarıdır. Fakat dünyada da bütün savaşların kavgaların, gözyaşının kanın akıtıldığı yer de Ortadoğu. Dolayısıyla 3’üncü bin yılda insanlık mutluluğa erişecekse, Ortadoğu huzura erişmesi gerekiyor. Onun için biz Ortadoğu ile alakalı kendi birikimi olan ve bu konuda söz sahibi olan bilim adamlarının katılımıyla bir sempozyum yapalım ve bu sorunun çözümüne katkı sağlasın diye bu sempozyumu gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.