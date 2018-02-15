(Görüntülü Haber) Samsun'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da, FETÖ/PDY\'nin şifreli iletişim programı ByLock kullandıkları iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah kent merkezinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock\'u kullandığı iddiasıyla aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen, aktif olarak çalışan 2 öğretmen ve özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 14 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, ele geçirilen dijital verilere el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Samsun İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.