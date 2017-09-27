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(Görüntülü Haber) Samsun'da FETÖ operasyonu; 14 gözaltı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı

27 Eylül 2017 17:24

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, \'ByLock\' kullandıkları iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah kent merkezinde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu düzenledi. Operasyonda 14 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapan polis, \'ByLock\' programı kullandıkları iddia edilen ve aralarında ihraç edilen 1 doktor, 1 öğretmen, 1 bankacı ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphealilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen dijital verilere el kondu. Sağlık kontrolünden geçirilen 14 şüpheli sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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