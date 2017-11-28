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(Görüntülü Haber) Samsun'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN ve İstanbul'da polis tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 'ByLock' kullandıkları iddia edilen 4'ü kadın, 10 kişi gözaltına alındı

28 Kasım 2017 18:53

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN ve İstanbul\'da polis tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, \'ByLock\' kullandıkları iddia edilen 4\'ü kadın, 10 kişi gözaltına alındı. Samsun Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah kent merkezi, Ayvacık ve Havza ilçeleri ile İstanbul\'da FETÖ/PDY\'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 10 adrese baskın yapan polis, kamudan ihraç edilen ve örgüte bağlı kurumlarda çalışan 4\'ü kadın, 10 kişiyi gözaltına aldı. Örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları iddia edilen şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen dijital verilere el konuldu. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü, gözaltı sayısında artış olabileceği bildirildi.

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